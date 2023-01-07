Высокогорье Карпат замело снегом: туристов просят не ходить в горы

Туристов просят не ходить на высокогорье в Карпатах.

Детали

На утро 7 января на горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - был юго-западный ветер 6-7 м/с, облачно. Температура воздуха снизилась до 6° мороза.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра предупреждает о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень), в связи с метелями. Касается прогноз 6-8 января - на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - отметили специалисты.

Дополнение

В Украине в ближайшие дни будет преобладать морозная погода.