В Україну прийшла холодна погода: де вдарить мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Україні найближчими днями переважатиме морозна погода, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 7-9 січня, очікується холодна погода: температура у східних та північно-східних областях вночі 14-20° морозу, вдень 6-13° морозу; на решті території 7-8 січня вночі 7-14° морозу, 9 січня 4-9° морозу, вдень 1-7° морозу; у західних та південно-західних областях вночі 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, в понеділок вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
Переважно без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, 9 січня в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні очікується суттєве зниження температури: вночі 7-12° морозу, у Києві близько 10°, вдень 5-7° морозу. Без опадів. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.