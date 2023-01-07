В Украину пришла холодная погода: где ударит мороз

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток, 7-9 января, ожидается холодная погода: температура в восточных и северо-восточных областях ночью 14-20° мороза, днем 6-13° мороза; на остальной территории 7-8 января ночью 7-14° мороза, 9 января 4-9° мороза, днем 1-7° мороза; в западных и юго-западных областях ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, в понедельник ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, местами с дождем, на дорогах местами гололедица.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, 9 января в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ожидается существенное снижение температуры: ночью 7-12° мороза, в Киеве около 10°, днем 5-7° мороза. Без осадков. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с.