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Вісім українців виступлять на Олімпійських іграх 14 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В п'ятий змагальний день після церемонії відкриття на аренах олімпійського Пхьончхану українські спортсмени виступатимуть у чотирьох дисциплінах, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

О 03:15 за київським часом у гірськолижному спорті розпочнуть змагання жінки, у тому числі наша Ольга Книш. Фінал запланований на 6:45.

О 8:00 відбудеться лижне двоборство, трамплін плюс гонка на 10 км. Україну представить Віктор Пасічник.

З 13:05 уболівальники зможуть переглянути індивідуальну гонку (15 км) у біатлоні серед жінок, у якій заявлені Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Валя Семеренко.

Додамо також, починаючи з 13:20 чоловічі команди розіграють комплект медалей у заїздах саней-двійок. Україну представлятимуть Олександр Оболончик та Роман Захарків.

Нагадаємо, що вже 19 країн вибороли бодай одну медаль на Іграх у Південній Кореї.

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