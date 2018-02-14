Вісім українців виступлять на Олімпійських іграх 14 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В п'ятий змагальний день після церемонії відкриття на аренах олімпійського Пхьончхану українські спортсмени виступатимуть у чотирьох дисциплінах, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
О 03:15 за київським часом у гірськолижному спорті розпочнуть змагання жінки, у тому числі наша Ольга Книш. Фінал запланований на 6:45.
О 8:00 відбудеться лижне двоборство, трамплін плюс гонка на 10 км. Україну представить Віктор Пасічник.
З 13:05 уболівальники зможуть переглянути індивідуальну гонку (15 км) у біатлоні серед жінок, у якій заявлені Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Валя Семеренко.
Додамо також, починаючи з 13:20 чоловічі команди розіграють комплект медалей у заїздах саней-двійок. Україну представлятимуть Олександр Оболончик та Роман Захарків.
Нагадаємо, що вже 19 країн вибороли бодай одну медаль на Іграх у Південній Кореї.