Восемь украинцев выступят на Олимпийских играх 14 февраля

В 03:15 по киевскому времени в горнолыжном спорте начнут соревнования женщины, в том числе наша Ольга Кныш. Финал запланирован на 6:45.

В 8:00 состоится лыжное двоеборье, трамплин плюс гонка на 10 км. Украина представит Виктор Пасечник.

С 13:05 болельщики смогут посмотреть индивидуальную гонку (15 км) в биатлоне среди женщин, в которой заявлены Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Добавим также, начиная с 13:20 мужские команды разыграют комплект медалей в заездах саней-двоек. Украину будут представлять Александр Оболончик и Роман Захаркив.

Напомним, что уже 19 стран завоевали хотя бы одну медаль на Играх в Южной Корее.