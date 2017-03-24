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Виробник спиртних напоїв ухилився від сплати понад 19 млн грн податків

Виробник спиртних напоїв ухилився від сплати понад 19 млн грн податків

Київ • УНН

 • 9406 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрили виробника спиртних напоїв, який не сплатив більше 19,6 млн грн податків, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

"Встановлено, що службові особи одного із винно-коньячних заводів документально, без фактичного проведення, оформили операції з надання послуг по пакуванню готової продукції із двома підприємствами, що мають ознаки ризиковості", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки виявлено, що у вказаних підприємств зареєстровано недостатню штатну чисельність працівників та відсутні складські приміщення, що свідчить про неможливість надання зазначених послуг.

"Такі дії призвели до ухилення від сплати податків у розмірі понад 19,6 млн грн", - повідомили у прес-службі ДФС.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

При цьому, до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

Водночас, за словами І.Товкача, уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Натомість, тіньовий ринок алкоголю, - розквітає.

 

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