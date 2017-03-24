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Производитель спиртных напитков уклонился от уплаты более 19 млн грн налогов

Производитель спиртных напитков уклонился от уплаты более 19 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили производителя спиртных напитков, который не уплатил больше 19,6 млн. грн налогов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Установлено, что должностные лица одного из винно-коньячных заводов документально, без фактического проведения, оформили операции по предоставлению услуг по упаковке готовой продукции с двумя предприятиями, имеющими признаки рискованности", - говорится в сообщении.

По результатам проверки выявлено, что у указанных предприятий зарегистрировано недостаточную штатную численность работников и отсутствуют складские помещения, что свидетельствует о невозможности предоставления указанных услуг.

"Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в размере более 19,6 млн. грн", - сообщили в пресс-службе ГФС.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .

При этом, к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Однако, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.

 

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