Производитель спиртных напитков уклонился от уплаты более 19 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили производителя спиртных напитков, который не уплатил больше 19,6 млн. грн налогов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Установлено, что должностные лица одного из винно-коньячных заводов документально, без фактического проведения, оформили операции по предоставлению услуг по упаковке готовой продукции с двумя предприятиями, имеющими признаки рискованности", - говорится в сообщении.
По результатам проверки выявлено, что у указанных предприятий зарегистрировано недостаточную штатную численность работников и отсутствуют складские помещения, что свидетельствует о невозможности предоставления указанных услуг.
"Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в размере более 19,6 млн. грн", - сообщили в пресс-службе ГФС.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .
При этом, к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.
Однако, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.