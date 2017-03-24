Производитель спиртных напитков уклонился от уплаты более 19 млн грн налогов

"Установлено, что должностные лица одного из винно-коньячных заводов документально, без фактического проведения, оформили операции по предоставлению услуг по упаковке готовой продукции с двумя предприятиями, имеющими признаки рискованности", - говорится в сообщении.

По результатам проверки выявлено, что у указанных предприятий зарегистрировано недостаточную штатную численность работников и отсутствуют складские помещения, что свидетельствует о невозможности предоставления указанных услуг.

"Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в размере более 19,6 млн. грн", - сообщили в пресс-службе ГФС.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .

При этом, к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Однако, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.