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Вірменія зробила попереджувальні постріли на азербайджанському кордоні

Київ • УНН

 • 16448 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністерство оборони Вірменії заявило в четвер, що воно зробило попереджувальні постріли на кордоні з Азербайджаном в зв’язку з передбачуваним вторгненням азербайджанців, інформує УНН.

Вірменія зробила попереджувальні постріли на азербайджанському кордоні

Деталі

Перестрілка сталася вдень 20 травня. Першими відкрили вогонь вірмени. Попереджувальні постріли зробили в бік азербайджанських військових.

Поки немає інформації про жертви і постраждалих.

Вірменські військовослужбовці кажуть, що азербайджанці перетнули кордони і пройшли вглиб чужої території.

Командир збройних сил Азербайджану зв’язався з командиром вірменської частини, попросив його припинити вогонь, вибачився і сказав, що стрілянина була випадковою,- запевнили у військовому відомстві.

Контекст

Вірменія звинуватила Азербайджан в перетині кордону військ на минулому тижні, підкресливши крихкість, укладеного за посередництва Росії договору про припинення вогню, яке в минулому році зупинило шеститижневі бойові дії між етнічними вірменами і азербайджанцями.

Раніше Азербайджан заперечував перехід кордону.

Доповнення

12 травня міноборони Вірменії заявило, що сили Баку спробували провести певні роботи “по уточненню меж” на одному з прикордонних участків. Пашинян тоді стверджував, азербайджанські військові перетнули державний кордон з Вірменією.

13 травня Єреван звинуватив Азербайджан у спробі просунути свої війська на вірменську територію на двох ділянках і порушив справу через порушення кордону військовими.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між Баку і Єреваном тривають переговори щодо процесу уточнення меж, в зв’язку з цим звернення вірменської сторони до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) необгрунтовано.

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