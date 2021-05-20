Армения сделала предупредительные выстрелы на азербайджанской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министерство обороны Армении заявило в четверг, что оно сделало предупредительные выстрелы на границе с Азербайджаном в связи с предполагаемым вторжением азербайджанцев, информирует УНН.
Детали
Перестрелка произошла днем 20 мая. Первыми открыли огонь армяне. Предупредительные выстрелы сделали в сторону азербайджанских военных.
Пока нет информации о жертвах и пострадавших.
Армянские военнослужащие говорят, что азербайджанцы пересекли границы и прошли вглубь чужой территории.
Командир вооруженных сил Азербайджана связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной, — заверили в военном ведомстве.
Контекст
Армения обвинила Азербайджан в пересечении границы войск на прошлой неделе, подчеркнув хрупкость, заключенного при посредничестве России договора о прекращении огня, которое в прошлом году остановило шестинедельные боевые действия между этническими армянами и азербайджанцами.
Ранее Азербайджан отрицал переход границы.
Дополнение
12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы “по уточнению границ” на одном из пограничных участков. Пашинян тогда утверждал, что азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.
13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.
Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры о процессе уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно.