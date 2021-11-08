Виправлення на сайті та видалення постів у мережі: ізраїльський лікар Бриль відхрещується від прийому пацієнтів в Україні

Деталі

Раніше на сайті клініки не значилася інформація про те, що Бриль є її засновником, а підкреслювалися його 20-річний стаж роботи і той факт, що він має практику як сімейний лікар.

Тепер же на головній сторінці розділу сайту про лікарів про Бриля вказана інша інформація.

“Засновник медичного центру. Успішний ізраїльський лікар", - йдеться тепер на сайті.

Правда, відзначимо, що на сторінці присвяченій саме Брилю все ж зазначено, що він має 20-річний стаж роботи і є реаніматологом, який має практику сімейного лікаря.

На цьому цікаве не закінчує. У біографії, розміщеній на сайті Центру, немає інформації, чи пройшов лікар Бриль атестацію для підтвердження своєї освіти в Україні і чи має він право займатися медичною практикою в нашій країні. Нам вдалося дізнатися, що ще кілька днів тому в клініці Вітае на Троєщині можна було записатися на прийом до лікаря Бриля, правда, тільки на консультацію онлайн — по скайпу. При цьому сам лікар написав у соціальних мережах, що прийомів в Україні не веде (правда пости, в коментарях під якими він про це повідомив, лікар видалив з соцмережі Facebook), але все ж в одному з коментарів під невидаленим постом він повідомляє, що є власником клініки, а не "працює на Троєщині".

І ось цікаво, що після того як ми спробували потрапити на прийом до лікаря Бриля на Троєщині і отримали відмову в офлайн консультації, але можливість поспілкуватися з ним через скайп — Борис Бриль (або хтось, хто назвався ним) сам написав на залишений нами номер телефону і запропонував консультацію.

Судячи з усього, Бриль дійсно не веде прийомів на Троєщині. Та й навіщо? Якщо можна консультувати українців онлайн, перебуваючи в Ізраїлі. Тільки от хто буде нести відповідальність за результати таких консультацій?

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І ще, Україно-ізраїльський медичний центр Вітае так і не відповів на запит журналістів УНН щодо статусу та роботи в клініці лікаря Бориса Бриля.

Раніше УНН писав про те, що Борис Бриль, який позиціонує себе як успішний ізраїльський лікар, згідно з відкритими даними, є співзасновником клініки на київській Троєщині, другим її засновником є громадянка України, що займається крім цього здачею авто в оренду. Цікаво, що вона ж подавала на реєстрацію в Україні торгових марок IMMUNE COV і Virlaza - препарат розробки ізраїльської компанії LIBI PHARM (в якій, ймовірно за щасливим збігом обставин, Борис Бриль працює головним клінічним дослідником).