Исправления на сайте и удаление постов в сети: израильский врач Бриль открещивается от приема пациентов в Украине

Детали

Ранее на сайте клиники не значилась информация о том, что Бриль является ее основателем, а подчеркивались его 20-летний стаж работы и тот факт, что он имеет практику как семейный врач.

Теперь же на главной странице раздела сайта о врачах о Бриле указана иная информация.

“Основатель медицинского центра. Успешный израильский врач”, — говорится теперь на сайте.

Правда отметим, что на странице посвященной именно Брилю все же указано, что он имеет 20-летний стаж работы и является реаниматологом, имеющим практику семейного врача.

На этом интересное не заканчивает. В биографии, размещенной на сайте центра нет информации прошёл ли доктор Бриль аттестацию для подтверждения своего образования в Украине и имеет ли он право заниматься медицинской практикой в нашей стране. Нам удалось узнать, что еще несколько дней тому в клинике Витае на Троещине можно было записаться на прием к доктору Брилю, правда, только на консультацию онлайн — по скайпу. При этом сам врач написал в социальных сетях, что приемов в Украине не ведет (правда посты, в комментариях под которыми он об этом сообщил, врач удалил из соцсети Facebook), но все же в одном из комментариев под неудаленным постом он сообщает, что является владельцем клиники, а не “работает на Троещине”.

И вот интересно, что после того как мы попытались попасть на прием к доктору Брилю на Троещине и получили отказ в офлайн консультации, но возможность пообщаться с ним через скайп — Борис Бриль (или кто-то представившийся им) сам написал на оставленный нами номер телефона и предложил консультацию.

Судя по всему, Бриль действительно не ведет приемов на Троещине. Да и зачем? Если можно консультировать украинцев онлайн, находясь в Израиле. Только вот кто будет нести ответственность за результаты таких консультаций?

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И еще, Украино-израильский медицинский центр Витае так и не ответил на запрос журналистов УНН относительно статуса и работы в клинике доктора Бориса Бриля.

Ранее УНН писал о том, что Борис Бриль, позиционирующий себя как успешный израильский врач, согласно открытым данным, является соучредителем клиники на киевской Троещине, вторым ее учредителям является гражданка Украины, занимающаяся помимо этого сдачей авто в аренду. Интересно, что она же подавала на регистрацию в Украине торговых марок IMMUNE COV и Virlaza — препарат разработки израильской компании LIBI PHARM (в которой, вероятно по счастливому стечению обстоятельств, Борис Бриль работает главным клиническим исследователем).