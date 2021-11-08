Исправления на сайте и удаление постов в сети: израильский врач Бриль открещивается от приема пациентов в Украине

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25650 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54090 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75056 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228277 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130629 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399239 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316148 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215011 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244929 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255567 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12229 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8396 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 6986 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9030 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20169 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5104 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139002 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228277 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399239 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259738 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12322 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21553 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50196 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74881 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59814 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Исправления на сайте и удаление постов в сети: израильский врач Бриль открещивается от приема пациентов в Украине

Киев • УНН

 • 34336 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. После того, как журналисты заинтересовались медицинской практикой израильского доктора Бориса Бриля в Украине, клиника, где он практикует, изменила информацию о нем у себя на сайте, сообщает УНН.

Исправления на сайте и удаление постов в сети: израильский врач Бриль открещивается от приема пациентов в Украине

Детали

Ранее на сайте клиники не значилась информация о том, что Бриль является ее основателем, а подчеркивались его 20-летний стаж работы и тот факт, что он имеет практику как семейный врач.

Теперь же на главной странице раздела сайта о врачах о Бриле указана иная информация.

“Основатель медицинского центра. Успешный израильский врач”, — говорится теперь на сайте.

Правда отметим, что на странице посвященной именно Брилю все же указано, что он имеет 20-летний стаж работы и является реаниматологом, имеющим практику семейного врача.

На этом интересное не заканчивает. В биографии, размещенной на сайте центра нет информации прошёл ли доктор Бриль аттестацию для подтверждения своего образования в Украине и имеет ли он право заниматься медицинской практикой в нашей стране. Нам удалось узнать, что еще несколько дней тому в клинике Витае на Троещине можно было записаться на прием к доктору Брилю, правда, только на консультацию онлайн — по скайпу. При этом сам врач написал в социальных сетях, что приемов в Украине не ведет (правда посты, в комментариях под которыми он об этом сообщил, врач удалил из соцсети Facebook), но все же в одном из комментариев под неудаленным постом он сообщает, что является владельцем клиники, а не “работает на Троещине”.

И вот интересно, что после того как мы попытались попасть на прием к доктору Брилю на Троещине и получили отказ в офлайн консультации, но возможность пообщаться с ним через скайп — Борис Бриль (или кто-то представившийся им) сам написал на оставленный нами номер телефона и предложил консультацию.

Судя по всему, Бриль действительно не ведет приемов на Троещине. Да и зачем? Если можно консультировать украинцев онлайн, находясь в Израиле. Только вот кто будет нести ответственность за результаты таких консультаций?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильский врач из клиники на Троещине Борис Бриль пропагандирует Спутник V

И еще, Украино-израильский медицинский центр Витае так и не ответил на запрос журналистов УНН относительно статуса и работы в клинике доктора Бориса Бриля.

Ранее УНН писал о том, что Борис Бриль, позиционирующий себя как успешный израильский врач, согласно открытым данным, является соучредителем клиники на киевской Троещине, вторым ее учредителям является гражданка Украины, занимающаяся помимо этого сдачей авто в аренду. Интересно, что она же подавала на регистрацию в Украине торговых марок IMMUNE COV и Virlaza — препарат разработки израильской компании LIBI PHARM (в которой, вероятно по счастливому стечению обстоятельств, Борис Бриль работает главным клиническим исследователем).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48