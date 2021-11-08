Израильский врач из клиники на Троещине Борис Бриль пропагандирует Спутник V
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ставший известным благодаря комментариям в СМИ израильский врач, учредитель клиники на киевской Троещине Борис Бриль считает, что с российской вакциной от коронавируса Спутник V “все нормально” и рекомендовал знакомым ею прививаться. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram, сообщает УНН.
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“Спутник“ — это вакцина, идентичная AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально (...) Люди попадают в больницы и после вакцинации, это факт, и мои знакомые после вакцинации болеют ковидом, хотя я им рекомендовал прививаться "Спутником V“. Да, они заболели. Но это люди 70+, которые сейчас болеют в легкой форме”, — говорит Бриль.
Он сравнивает российскую вакцину с AstraZeneca и подчеркивает их схожесть — обе вакцины на S-белке.
“По "Спутнику“ есть нормальные достоверные исследования, они опубликованы, вы можете найти их сами везде и прочитать”, — уверяет Бриль.
Возникает вопрос о том, этично ли делать такие заявления медику, основавшему клинику в Украине и регулярно дающему комментарии украинским СМИ?
Напомним
Sputnik V разработан российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Вакцина не признана ВООЗ и не сертифицирована в Украине. Российские власти активно применяют препарат для вакцинации украинских граждан на временно оккупированных территориях.