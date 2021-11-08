Ізраїльський лікар із клініки на Троєщині Борис Бриль пропагує Спутник V

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“Спутник" - це вакцина, ідентична AstraZeneca, отже, все з ним нормально (...) Люди потрапляють в лікарні і після вакцинації, це факт, і мої знайомі після вакцинації хворіють ковідом, хоча я їм рекомендував щепитися “Спутником V". Так, вони захворіли. Але це люди 70+, які зараз хворіють в легкій формі", - говорить Бриль.

Він порівнює російську вакцину з AstraZeneca і підкреслює їх схожість — обидві вакцини на S-білку.

"По "Спутнику" є нормальні достовірні дослідження, вони опубліковані, ви можете знайти їх самі скрізь і прочитати", — запевняє Бриль.

Виникає питання про те, чи етично робити такі заяви медику, який заснував клініку в Україні і регулярно дає коментарі українським ЗМІ?

Нагадаємо

Sputnik V розроблений російським національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Вакцина не визнана ВООЗ і не сертифікована в Україні. Російська влада активно застосовує препарат для вакцинації українських громадян на тимчасово окупованих територіях.