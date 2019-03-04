Виплати по лікарняним зросли більш ніж на 30%

КИЇВ. 4 березня. УНН. Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн. Це на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Фонду соціального страхування України.