Виплати по лікарняним зросли більш ніж на 30%

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн. Це на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Фонду соціального страхування України.

Повідомляється, що збільшення середнього розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом мінімальної заробітної плати, а також загальним зростанням фонду оплати праці по країні.

Як зазначили у ФССУ, загальні витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у порівнянні з 2017 роком збільшились на 1 679,4 млн грн, або на 27,7% та склали за підсумками 2018 року понад 7 млрд 747 млн грн.

Як повідомляв УНН, торік за рахунок коштів Фонду соціального страхування України було профінансовано майже 38 тис. днів тимчасової непрацездатності громадян.

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