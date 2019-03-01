Торік держава оплатила майже 38 тисяч лікарняних днів

Протягом 2018 року страхові компанії направили до Фонду соціального страхування заяви-розрахунки для фінансування 37 759 242 днів тимчасової непрацездатності громадян. Це на 5,7% більше, ніж у 2017 році.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні кількість платників ЄСВ сягнула 13,2 млн осіб.

Нагадаємо, в Україні 72,9% травмованих на виробництві у 2018 році склали чоловіки.