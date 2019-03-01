Торік держава оплатила майже 38 тисяч лікарняних днів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Торік за рахунок коштів Фонду соціального страхування України було профінансовано майже 38 тис. днів тимчасової непрацездатності громадян, що майже на 6% більше ніж за рік до того. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФССУ.
Протягом 2018 року страхові компанії направили до Фонду соціального страхування заяви-розрахунки для фінансування 37 759 242 днів тимчасової непрацездатності громадян. Це на 5,7% більше, ніж у 2017 році.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні кількість платників ЄСВ сягнула 13,2 млн осіб.
Нагадаємо, в Україні 72,9% травмованих на виробництві у 2018 році склали чоловіки.