В Україні кількість платників ЄСВ сягнула 13,2 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кінець 2018 року чисельність застрахованих осіб в Україні становила 13,2 млн осіб, що на 403 тис. осіб більше порівняно з початком року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Це стало можливим за рахунок посилення контролю за дотриманням трудового законодавства.
Станом на сьогодні працює 564 інспекторів праці органів місцевого самоврядування.
Уже 121 місто обласного значення із 149-ти взяли на себе повноваження з контролю у сфері праці, ще 370 ОТГ.
Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Мінімальний розмір ЄСВ у 2019 році складає 918,06 грн.
Нагадаємо, у січні до бюджету надійшло 19,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.