В Україні кількість платників ЄСВ сягнула 13,2 млн осіб

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кінець 2018 року чисельність застрахованих осіб в Україні становила 13,2 млн осіб, що на 403 тис. осіб більше порівняно з початком року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.