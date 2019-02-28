В Украине количество плательщиков ЕСВ достигла 13,2 млн человек

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 49372 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 121428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123885 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122841 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117402 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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В Украине количество плательщиков ЕСВ достигла 13,2 млн человек

В Украине количество плательщиков ЕСВ достигла 13,2 млн человек

Киев  •  УНН

 • 17675 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. К концу 2018 года численность застрахованных лиц в Украине составляла 13,2 млн человек, что на 403 тысячи человек больше по сравнению с началом года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Это стало возможным за счет усиления контроля над соблюдением трудового законодательства.

На сегодня работает 564 инспекторов труда в органах местного самоуправления.

Уже 121 город областного значения из 149-ти взял на себя полномочия по контролю в сфере труда, еще 370 ОТГ.

Застрахованное лицо - физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и платит (платила) и / или за которое платят в установленном законом порядке единый социальный взнос (ЕСВ).

Минимальный размер ЕСВ в 2019 году составляет 918,06 грн.

Напомним, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Украинские Национальные Новости

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