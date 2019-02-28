В Украине количество плательщиков ЕСВ достигла 13,2 млн человек

Это стало возможным за счет усиления контроля над соблюдением трудового законодательства.

На сегодня работает 564 инспекторов труда в органах местного самоуправления.

Уже 121 город областного значения из 149-ти взял на себя полномочия по контролю в сфере труда, еще 370 ОТГ.

Застрахованное лицо - физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и платит (платила) и / или за которое платят в установленном законом порядке единый социальный взнос (ЕСВ).

Минимальный размер ЕСВ в 2019 году составляет 918,06 грн.

Напомним, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.