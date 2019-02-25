Торік чоловіки склали більше 70% травмованих на виробництві

За даними Фонду, торік було зареєстровано 4,8 тис. нещасних випадків на виробництві, 3,5 тис. постраждалих - чоловіки. Жінки становлять 27,1% від усієї кількості потерпілих.

Зазначається, що причиною більшості нещасних випадків були організаційні проблеми - вони склали 66,8% від усіх зареєстрованих причин. Це невиконання вимог інструкцій з охорони праці, ігнорування посадових обов'язків, порушення правил безпеки технологічного процесу тощо.

Через психофізичні причини сталось 20,9% нещасних випадків, а через технічні - 12,3%.

Також відомо, що найвищий рівень травматизму спостерігався серед працівників віком від 50-59 років. Загальна кількість робітників старшого віку складає 26,3% від загальної кількості травмованих під час роботи в 2018 році.

Як повідомляв УНН, минулого року в Державній службі з питань праці зазначали, що більше третини смертельних нещасних випадків на виробництві припадає на дорожньо-транспортні пригоди.