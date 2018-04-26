Смерть на виробництві: третину нещасних випадків складають ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Більше третини смертельних нещасних випадків на виробництві припадає на дорожньо-транспортні пригоди. Про це на прес-конференції повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, передає кореспондент УНН.
"Дорожньо-транспортні пригоди займають більше 36% нещасних випадків зі смертельними наслідками", - сказав Чернега.
За його словами, минулого року кількість нещасних випадків, пов’язаних з травматизмом на виробництві, зменшилася не суттєво, всього на 3% або на 115 нещасних випадків порівняно із 2016 роком. У 2017 році на підприємствах травмовано 4 300 осіб, у 2016 році – більше 4 428 працівників.
Кількість смертельних нещасних випадків порівняно із 2016 роком зменшилась майже на 9% або на 34 нещасні випадки. У 2017 році травмовано – 366 осіб, у 2016 – 400 осіб.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року.