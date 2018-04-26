Смерть на производстве: треть несчастных случаев составляют ДТП

"Дорожно-транспортные происшествия занимают более 36% несчастных случаев со смертельным исходом", - сказал Чернега.



По его словам, в прошлом году количество несчастных случаев, связанных с травматизмом на производстве, уменьшилась незначительно, всего на 3% или на 115 несчастных случаев по сравнению с 2016 годом. В 2017 году на предприятиях травмированы 4300 человек, в 2016 году - более 4428 работников.



Количество несчастных случаев по сравнению с 2016 годом уменьшилась почти на 9% или на 34 несчастные случаи. В 2017 году травмировано - 366 человек, в 2016 - 400 человек.



Напомним, Кабинет министров Украины утвердил Госпрограмму повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года.