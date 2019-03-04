Выплаты по больничным выросли более чем на 30%

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, который предоставляется Фондом социального страхования Украины, в 2018 году составил 224,4 грн. Это на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Фонда социального страхования Украины.

Сообщается, что увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране.

Как отметили в ФССУ, общие расходы Фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1 679,4 млн грн, или на 27,7% и составили по итогам 2018 более 7 млрд 747 млн грн.

Как сообщал УНН, в прошлом году за счет средств Фонда социального страхования Украины было осуществлено почти 38 тыс. дней временной нетрудоспособности граждан.

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