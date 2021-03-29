Випив і з'їв: японська компанія створила їстівні кухлі для пива

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Так, їстівні кухлі зроблені із запеченого картопляного крохмалю. Виробник стверджує, що кухлі можуть утримувати рідину кімнатної температури близько години і мають різні смаки. Наприклад, можна придбати кухоль зі смаком шоколаду або крекеру з креветками. Кухлі продаються по десять штук, набір коштує від 10 доларів.

"Ми пропонуємо новий стиль споживання продуктів, який замінює одноразові контейнери на екологічно чисті, придатні для природної переробки", - наголошується в заяві компанії.

Відзначимо, що шукати нові форми посуду та упаковки для свого алкоголю вважають за краще багато компаній. Мотиви, якими вони керуються зовсім різні. Так, наприклад, Каліфорнійський винзавод випустив своє вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках для того, щоб воно не розбилося ні під час рафтингу, ні в походах і могло нескінченно перероблятися без шкоди для природи. А ось український виробник лікеро-горілчаний завод Prime випустив коньяк LIONEL у пляшці у формі коньячного бокала для того, щоб передати суть напою і вигідно виділити його на тлі інших напоїв.

Зі свого боку експерти вважають, що креативною пляшкою виробник не тільки привертає увагу до товару, але і намагається передати саму ідейну суть і історію свого бренду.

Більш того - самі споживачі дуже часто обирають такі напої, зокрема - для подарунків.