Выпил и съел: японская компания создала съедобные кружки для пива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Японская пивоваренная компания Asahi Breweries создала и запустила в продажу съедобные кружки Mog Cup, чтобы снизить количество пластиковых отходов, сообщается на ее сайте, передает УНН.
Детали
Так, съедобные чашки сделаны из запеченного картофельного крахмала. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры около часа и имеют разные вкусы. Например, можно приобрести чашку со вкусом шоколада или крекера с креветками. Кружки продаются по десять штук, набор стоит от 10 долларов.
“Мы предлагаем новый стиль потребления продуктов, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки”, ― отмечается в заявлении компании.
Отметим, что искать новые формы посуды и упаковки для своего алкоголя предпочитают многие компании. Мотивы, которыми они руководствуются совершенно разные. Так, к примеру, Калифорнийский винзавод выпустил свое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках для того, чтобы оно не разбилось ни во время рафтинга, ни в походах и могло бесконечно перерабатываться без вреда для природы. А вот украинский производитель ликеро-водочный завод Prime выпустил коньяк LIONEL в бутылке в форме коньячного бокала для того, чтобы передать суть напитка и выгодно выделить его на фоне других напитков.
Со своей стороны эксперты считают, что креативной бутылкой производитель не только привлекает внимание к товару, но и пытается передать саму идейную суть и историю своего бренда.
Более того — сами потребители очень часто выбирают такие напитки, в частности — для подарков.