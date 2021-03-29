Выпил и съел: японская компания создала съедобные кружки для пива

Детали

Так, съедобные чашки сделаны из запеченного картофельного крахмала. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры около часа и имеют разные вкусы. Например, можно приобрести чашку со вкусом шоколада или крекера с креветками. Кружки продаются по десять штук, набор стоит от 10 долларов.

“Мы предлагаем новый стиль потребления продуктов, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки”, ― отмечается в заявлении компании.

Отметим, что искать новые формы посуды и упаковки для своего алкоголя предпочитают многие компании. Мотивы, которыми они руководствуются совершенно разные. Так, к примеру, Калифорнийский винзавод выпустил свое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках для того, чтобы оно не разбилось ни во время рафтинга, ни в походах и могло бесконечно перерабатываться без вреда для природы. А вот украинский производитель ликеро-водочный завод Prime выпустил коньяк LIONEL в бутылке в форме коньячного бокала для того, чтобы передать суть напитка и выгодно выделить его на фоне других напитков.

Со своей стороны эксперты считают, что креативной бутылкой производитель не только привлекает внимание к товару, но и пытается передать саму идейную суть и историю своего бренда.

Более того — сами потребители очень часто выбирают такие напитки, в частности — для подарков.