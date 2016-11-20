Вінничани вшанували пам'ять жертв ДТП автопробігом
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вінничани вшанували пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод автопробігом, передає кореспондент УНН-Центр.
“Вже вчетверте долучаємося до всеукраїнської акції вшанування пам’яті жертв ДТП, бо це дуже серйозна проблема, яка забирає найцінніше — здоров’я та людські життя. Сьогодні згадуємо про людей, які травмувалися в автопригодах чи загинули. Хочемо привернути до цього увагу не лише водіїв, а й пішоходів”, — каже учасник заходу Роман Пелін.
Участь в акції взяли майже сорок автомобілів. Вони в супроводі поліцейських проїхали по місту від Західного автовокзалу через вул. Келецьку — Пирогова — Соборну і до Будинку офіцерів.
“Добре, що вінничани долучилися до акції, бо щорічно в Україні на дорогах гине більше п’яти тисяч осіб, багато людей травмуються. Причин аварій багато — нехтують правилами дорожнього руху, проїжджають на жовтий та червоний сигнал світлофора, керують в стані алкогольного сп’яніння, не користуються ременем безпеки, не пропускають пішоходів. Нерідко люди переходять дорогу в не установлених місцях. Лише за останні три дні у Вінниці сталося два ДТП, в яких загинули пішоходи”, — розповів інспектор патрульної поліції, старший лейтенант поліції Олексій Григоренко.
Завершилася акція вшанування пам’яті загиблих у ДТП гучними звуковими сигналами усіх учасників автопробігу та спільним фото з патрульними поліцейськими.
Нагадаємо, у Запоріжжі пройшов мітинг-реквієм жертв ДТП.