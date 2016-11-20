Жители Винницы почтили память жертв ДТП автопробегом
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Винничане почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий автопробегом, передает корреспондент УНН-Центр.
"Уже в четвертый раз приобщаемся к всеукраинской акции памяти жертв ДТП, потому что это очень серьезная проблема, которая забирает самое ценное - здоровье и человеческие жизни. Сегодня вспоминаем о людях, которые получили травмы в авариях или погибли. Хотим привлечь к этому внимание не только водителей, но и пешеходов", - говорит участник мероприятия Роман Пэлин.
Участие в акции приняли около сорока автомобилей. Они в сопровождении полицейских проехали по городу от Западного автовокзала через ул. Келецкую - Пирогова - Соборную и до Дома офицеров.
"Хорошо, что жители города присоединились к акции, потому что ежегодно в Украине на дорогах погибает более пяти тысяч человек, многие травмируются. Причин аварий много - пренебрегают правилами дорожного движения, проезжают на желтый и красный сигнал светофора, управляют в состоянии алкогольного опьянения, не пользуются ремнем безопасности, не пропускают пешеходов. Нередко люди переходят дорогу в неустановленных местах. Только за последние три дня в Виннице произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы", - рассказал инспектор патрульной полиции, старший лейтенант полиции Алексей Григоренко.
Завершилась акция памяти погибших в ДТП громкими звуковыми сигналами всех участников автопробега и общим фото с патрульными полицейскими.
Напомним, в Запорожье прошел митинг-реквием посвященный жертвам ДТП.