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Викрито учасників злочинної групи, які ошукали пенсіонерів на мільйон гривень

Викрито учасників злочинної групи, які ошукали пенсіонерів на мільйон гривень

Київ • УНН

 • 158573 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Правоохоронці викрили дев'ятьох учасників злочинної організації, які шляхом шахрайства заволоділи майном пенсіонерів на мільйон гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрювані упродовж 2023 року незаконно заволоділи грошовими коштами пенсіонерів шляхом шахрайства. Вони мали дані про людей похилого віку, які через інтернет придбали біологічно активні добавки.

Підозрювані телефонували їм, представляючись соцпрацівниками, та під приводом надання послуг із повернення грошей, витрачених на нібито неякісні біологічно активні добавки, пропонували повернення цих коштів.

Вони вводили потерпілих в оману, просили зробити «страховий платіж» та надавали для цього номер рахунку. Після того, як пенсіонери перераховували кошти, підозрювані на зв'язок з ними більше не виходили.

Наразі встановлено, що підозрювані заволоділи майном 14 потерпілих на загальну суму понад мільйон гривень. Найстаршій потерпілій бабусі 92 роки.

Також було проведено майже 40 обшуків на території м. Києва, м. Тернополя та Київської області за місцем проживання і транспортних засобах причетних осіб, а також офісних приміщеннях.

Дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. Ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України). Сім з них вже затримано.

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