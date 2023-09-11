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Ошукали пенсіонерів майже на 2 млн гривень: правоохоронці викрили псевдо-соцпрацівників

Ошукали пенсіонерів майже на 2 млн гривень: правоохоронці викрили псевдо-соцпрацівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня УНН. Правоохоронці викрили злочину групу, яка видавала себе псевдо-соцпрацівниками та наживалися на пенсіонерах. Сума заподіяних збитків сягає майже 2 млн грн. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, фігуранти пропонували особам похилого віку отримати продуктові набори і невелику грошову допомогу.

Пенсіонерам пояснювали, що при собі мають лише великі купюри, а тому просили дати решту. Спостерігаючи за господарем, зловмисники виявляли місце зберігання коштів та, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі швидкого викриття, застосовували до господаря фізичну силу для унеможливлення свого затримання.

До складу групи входили 23-річна жителька Дніпропетровської області та троє її знайомих.

Поліцейські задокументували численні факти крадіжок чи заволодіння грошовими коштами на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Наразі учасникам угруповання повідомлено про підозру за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою створеною на етнічній основі (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України). Всі підозрювані знаходяться під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

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