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Обманули пенсионеров почти на 2 млн гривен: правоохранители разоблачили псевдо-соцработников

Обманули пенсионеров почти на 2 млн гривен: правоохранители разоблачили псевдо-соцработников

Киев • УНН

 • 270451 просмотра

КИЕВ. 11 сентября УНН. Правоохранители разоблачили преступную группу, которая выдавала себя псевдо-соцработниками и наживались на пенсионерах. Сумма причиненного ущерба достигает почти 2 млн грн. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранты предлагали пожилым людям получить продуктовые наборы и небольшую денежную помощь.

Пенсионерам объясняли, что при себе имеют только крупные купюры, а потому просили дать сдачу. Наблюдая за хозяином, злоумышленники обнаруживали место хранения средств и, отвлекая внимание потерпевших, похищали их сбережения. В случае быстрого разоблачения, применяли к хозяину физическую силу для предотвращения своего задержания.

В состав группы входили 23-летняя жительница Днепропетровской области и трое ее знакомых.

Полицейские задокументировали многочисленные факты краж или завладения денежными средствами на общую сумму почти 1,8 млн грн.

Сейчас участникам группировки сообщено о подозрении по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой, созданной на этнической основе (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Все подозреваемые находятся под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

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