Разоблачены участники преступной группы, которые обманули пенсионеров на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили девять участников преступной организации, которые путем мошенничества завладели имуществом пенсионеров на миллион гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемые в течение 2023 года незаконно завладели денежными средствами пенсионеров путем мошенничества. Они имели данные о пожилых людях, которые через интернет приобрели биологически активные добавки.
Подозреваемые звонили им, представляясь соцработниками, и под предлогом предоставления услуг по возврату денег, потраченных на якобы некачественные биологически активные добавки, предлагали возврат этих средств.
Они вводили потерпевших в заблуждение, просили сделать «страховой платеж» и предоставляли для этого номер счета. После того, как пенсионеры перечисляли средства, подозреваемые на связь с ними больше не выходили.
Установлено, что подозреваемые завладели имуществом 14 потерпевших на общую сумму более миллиона гривен. Самой старшей потерпевшей бабушке 92 года.
Также было проведено почти 40 обысков на территории г. Киева, г. Тернополя и Киевской области по месту жительства и транспортных средствах причастных лиц, а также офисных помещениях.
Девяти участникам преступной организации сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины). Семь из них уже задержаны.
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