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Викрито підприємців у Хмельницьку, котрі ухилились від податків на 1,6 млн грн

Викрито підприємців у Хмельницьку, котрі ухилились від податків на 1,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Хмельницькому співробітники податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилились від сплати податків на суму понад 1,6 млн гривень, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що посадові особи компанії умисно ухилилися від сплати понад 1,6 мільйона гривень ПДВ шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивними підприємствами,” — йдеться в повідомленні.

Так, на підставі судового рішення було проведено обшук в банківському сейфі, який орендувала дружина фігуранта розслідування.

“В результаті були виявлені грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 650 тис. гривень, 8850 дол. і 2190 євро,” — зазначив С.Білан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіровоградських підприємців викрили на ухиленні від сплати 10 млн гривень податків

Відомо, що наразі розслідування кримінального провадження триває.

Українські Національні Новини

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