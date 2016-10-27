Викрито підприємців у Хмельницьку, котрі ухилились від податків на 1,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Хмельницькому співробітники податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилились від сплати податків на суму понад 1,6 млн гривень, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що посадові особи компанії умисно ухилилися від сплати понад 1,6 мільйона гривень ПДВ шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивними підприємствами,” — йдеться в повідомленні.
Так, на підставі судового рішення було проведено обшук в банківському сейфі, який орендувала дружина фігуранта розслідування.
“В результаті були виявлені грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 650 тис. гривень, 8850 дол. і 2190 євро,” — зазначив С.Білан.
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Відомо, що наразі розслідування кримінального провадження триває.