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15 марта, 19:03 • 116725 просмотра

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В Хмельницком разоблачены предприниматели, которые уклонились от налогов на 1,6 млн грн

В Хмельницком разоблачены предприниматели, которые уклонились от налогов на 1,6 млн грн

Киев • УНН

 • 6844 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Хмельницком сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 1,6 млн гривен, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе расследования уголовного производства, было установлено, что должностные лица компании умышленно уклонились от уплаты более 1,6 миллиона гривен НДС путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении.

Так, на основании судебного решения был проведен обыск в банковском сейфе, который арендовала жена фигуранта расследования.

"В результате были обнаружены денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 650 тыс. гривен, 8850 долл. и 2190 евро ", - отметил С.Билан.

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Известно, что в настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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