В Хмельницком разоблачены предприниматели, которые уклонились от налогов на 1,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Хмельницком сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 1,6 млн гривен, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В ходе расследования уголовного производства, было установлено, что должностные лица компании умышленно уклонились от уплаты более 1,6 миллиона гривен НДС путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении.
Так, на основании судебного решения был проведен обыск в банковском сейфе, который арендовала жена фигуранта расследования.
"В результате были обнаружены денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 650 тыс. гривен, 8850 долл. и 2190 евро ", - отметил С.Билан.
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Известно, что в настоящее время расследование уголовного производства продолжается.