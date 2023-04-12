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Використовують вчителів та школярів як живий щит: на окупованій Херсонщині рашисти розміщаються у школах

Використовують вчителів та школярів як живий щит: на окупованій Херсонщині рашисти розміщаються у школах

Київ • УНН

 • 710998 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. На окупованій Херсонщині рашисти розміщаються у школах і прикриваються живим щитом - школярами та викладацьким складом, передає УНН із посиланням на зведеннч Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, у місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.

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