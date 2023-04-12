Используют учителей и школьников как живой щит: на оккупированной Херсонщине рашисты размещаются в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На оккупированной Херсонщине рашисты размещаются в школах и прикрываются живым щитом - школьниками и преподавательским составом, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в город Скадовск Херсонской области, в последние дни, прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.