Виконуючий обов’язки голови Вищої ради правосуддя Маловацький подав у відставку

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49053 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 121990 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 186541 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 182042 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 205711 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 194339 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 150785 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152461 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172989 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182786 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 129679 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 170265 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 107494 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 62189 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 30457 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 458818 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 304596 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 368142 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 480606 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 725881 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 107479 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 170252 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122762 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158073 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181469 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Виконуючий обов’язки голови Вищої ради правосуддя Маловацький подав у відставку

Виконуючий обов’язки голови Вищої ради правосуддя Маловацький подав у відставку

Київ • УНН

 • 16833 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Вищої Ради правосуддя Олексій Маловацький подав у відставку. Про це він написав на своєму Facebook, пише УНН.

Цитата

“Шановні колеги, адвокати та судді. Мій професійний шлях як виконувача обов’язків Голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя завершився.

Щиро вдячний всім працівникам апарату Вищої ради правосуддя, особливо працівникам, які кожен день лагодили несправності, прибиральницям, які вже о шостій ранку дбали про чистоту в приміщенні та звичайно працівникам Служби судової охорони, які цілодобово охороняли приміщення ВРП”, — написав Маловацький.

Деталі

Він подякував керівників державної служби Вищої ради правосуддя, інспекторів і помічників, “які витратили сім років свого життя задля забезпечення безперервної роботи Вищої ради правосуддя і витримали мої наукові ідеї і постійні удосконалення”.

“Моя каденція у Вищій раді правосуддя — це неоціненний досвід правової, керівної та політичної роботи. Цей склад Вищої ради правосуддя був найкращим, за що вдячний кожному з колег: науковцям — за думки, адвокатам — за незламність духу, суддям — за очікувану обережність, яка межує із самознищенням, прокурорам за прямоту і гідність”, — додав він.

Довідка

У лютому 2019 року з’їзд адвокатів України обрав Олексія Маловацького до Вищої ради правосуддя.

У січні 2020 року його було обрано заступником голови Вищої ради правосуддя. Кандидатуру запропонував тодішній голова ВРП Андрій Овсієнко, який звільнився 25 березня 2021 року.

У серпні 2021 року Рада адвокатів України рекомендувала Павлу Гречківському та Олексію Маловацькому скласти повноваження членів Вищої ради правосуддя через обмеження, які накладають на членів ВРП нещодавні зміни до законодавства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69