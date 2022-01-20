Виконуючий обов’язки голови Вищої ради правосуддя Маловацький подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Вищої Ради правосуддя Олексій Маловацький подав у відставку. Про це він написав на своєму Facebook, пише УНН.
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“Шановні колеги, адвокати та судді. Мій професійний шлях як виконувача обов’язків Голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя завершився.
Щиро вдячний всім працівникам апарату Вищої ради правосуддя, особливо працівникам, які кожен день лагодили несправності, прибиральницям, які вже о шостій ранку дбали про чистоту в приміщенні та звичайно працівникам Служби судової охорони, які цілодобово охороняли приміщення ВРП”, — написав Маловацький.
Деталі
Він подякував керівників державної служби Вищої ради правосуддя, інспекторів і помічників, “які витратили сім років свого життя задля забезпечення безперервної роботи Вищої ради правосуддя і витримали мої наукові ідеї і постійні удосконалення”.
“Моя каденція у Вищій раді правосуддя — це неоціненний досвід правової, керівної та політичної роботи. Цей склад Вищої ради правосуддя був найкращим, за що вдячний кожному з колег: науковцям — за думки, адвокатам — за незламність духу, суддям — за очікувану обережність, яка межує із самознищенням, прокурорам за прямоту і гідність”, — додав він.
Довідка
У лютому 2019 року з’їзд адвокатів України обрав Олексія Маловацького до Вищої ради правосуддя.
У січні 2020 року його було обрано заступником голови Вищої ради правосуддя. Кандидатуру запропонував тодішній голова ВРП Андрій Овсієнко, який звільнився 25 березня 2021 року.
У серпні 2021 року Рада адвокатів України рекомендувала Павлу Гречківському та Олексію Маловацькому скласти повноваження членів Вищої ради правосуддя через обмеження, які накладають на членів ВРП нещодавні зміни до законодавства.