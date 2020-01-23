У Вищій раді правосуддя обрали заступника голови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Заступником голови Вищої ради правосуддя став Олексій Маловацький. Відповідне питання щодо призначення було розглянуто на засіданні ВРП у четвер, 23 січня, передає УНН із посиланням на пресцентр органу.
“Голова ВРП Андрій Овсієнко вніс до ВРП подання та запропонував кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича для обрання заступником голови Вищої ради правосуддя”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Маловацького обрали одноголосно шляхом таємного голосування.
У пресцентрі нагадали, що за законом, Вища рада правосуддя за поданням свого очільника обирає заступника з числа членів ВРП строком на два роки.
Нагадаємо, в рамках судової реформи в Україні США та Британія запропонували кандидатів до етичної комісії при ВРП.