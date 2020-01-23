В Высшем совете правосудия выбрали заместителя председателя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Заместителем председателя Высшего совета правосудия стал Алексей Маловацкий. Соответствующий вопрос о назначении был рассмотрен на заседании ВСП в четверг, 23 января, передает УНН со ссылкой на пресс-центр органа.
“Председатель ВСП Андрей Овсиенко внес в ВСП представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Маловацкий выбрали единогласно путем тайного голосования.
В пресс-центре напомнили, что по закону, Высший совет правосудия по представлению своего руководителя выбирает заместителя из числа членов ВСП сроком на два года.
Напомним, в рамках судебной реформы в Украине США и Великобритания предложили кандидатов в этической комиссии при ВСП.