В Высшем совете правосудия выбрали заместителя председателя

“Председатель ВСП Андрей Овсиенко внес в ВСП представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Маловацкий выбрали единогласно путем тайного голосования.

В пресс-центре напомнили, что по закону, Высший совет правосудия по представлению своего руководителя выбирает заместителя из числа членов ВСП сроком на два года.

Напомним, в рамках судебной реформы в Украине США и Великобритания предложили кандидатов в этической комиссии при ВСП.