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Исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия Маловацкий подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия Маловацкий подал в отставку

Киев • УНН

 • 16831 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий подал в отставку. Об этом он написал на своем Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Уважаемые коллеги, адвокаты и судьи. Мой профессиональный путь как исполняющего обязанности председателя Высшего совета правосудия и члена Высшего совета правосудия завершился.

Искренне благодарен всем работникам аппарата Высшего совета правосудия, особенно работникам, которые каждый день чинили неисправности, уборщицам, которые уже в шесть утра заботились о чистоте в помещении и конечно работникам Службы судебной охраны, которые круглосуточно охраняли помещения ВСП”, — написал Маловацкий.

Детали

Он поблагодарил руководителей государственной службы Высшего совета правосудия, инспекторов и помощников, "которые потратили семь лет своей жизни ради обеспечения непрерывной работы Высшего совета правосудия и выдержали мои научные идеи и постоянные усовершенствования”.

“Моя каденция в Высшем совете правосудия-это неоценимый опыт правовой, руководящей и политической работы. Этот состав Высшего совета правосудия был лучшим, за что благодарен каждому из коллег: ученым — за мысли, адвокатам — за несокрушимость духа, судьям — за ожидаемую осторожность, которая граничит с самоуничижением, прокурорам за прямоту и достоинство”, — добавил он.

Справка

В феврале 2019 года съезд адвокатов Украины избрал Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия.

В январе 2020 года он был избран заместителем председателя Высшего совета правосудия. Кандидатуру предложил тогдашний председатель ВРУ Андрей Овсиенко, который уволился 25 марта 2021 года.

В августе 2021 года Совет адвокатов Украины рекомендовал Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому сложить полномочия членов Высшего совета правосудия из-за ограничений, налагаемых на членов ВСП недавние изменения в законодательство.

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