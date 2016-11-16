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Вихід РФ з юрисдикції МКС непрямо свідчить про визнання порушень нею міжнародного права - нардеп

Вихід РФ з юрисдикції МКС непрямо свідчить про визнання порушень нею міжнародного права - нардеп

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вихід Росії з юрисдикції Міжнародного кримінального суду є непрямим свідченням визнання порушення нею міжнародного права. Про це народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вітаю Російську Федерацію з приєднанням до групи авторитарних держав, зокрема Бурунді та Гамбії, що ініціювали вихід з юрисдикції Міжнародного Кримінального суду. Розпорядження, що прийняте вищим військово-політичним керівництвом Росії, без сумніву, пов’язане з вчорашнім рішенням МКС щодо Криму та питанні по участі Росії в агресії проти України", – зазначила нардеп.

З її слів, "вихід з юрисдикції МКС є непрямим свідченням визнання порушення міжнародного права, військових злочинів, а також анексії території України".

"Переконана, що це "достойна" компанія, яка визначає справжню позицію Російської Федерації в сучасному світі. Разом з тим, цей крок Кремля свідчить про подальшу самоізоляцію Росії та дистанціювання від чинної системи міжнародного права. Вона стає все більш небезпечною та непрогнозованою. Москва обрала модель поведінки часів "холодної війни", і цивілізований світ має ще раз провести її цим шляхом з відповідним результатом", - додала вонаю

Українські Національні Новини

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