Выход РФ из юрисдикции МУС косвенно свидетельствует о признании нарушений ею международного права - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Выход России из юрисдикции Международного уголовного суда является косвенным свидетельством признания нарушения ею международного права. Об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поздравляю Российскую Федерацию с присоединением к группе авторитарных государств, в частности Бурунди и Гамбии, которые инициировали выход из юрисдикции Международного уголовного суда. Распоряжение, принятое высшим военно-политическим руководством России, несомненно, связано с вчерашним решением МУС по Крыму и вопросе по участию России в агрессии против Украины ", - отметила нардеп.
По ее словам, "выход из юрисдикции МУС является косвенным свидетельством признания нарушения международного права, военных преступлений, а также аннексии территории Украины".
"Убеждена, что это" достойная "компания, которая определяет настоящую позицию Российской Федерации в современном мире. Вместе с тем, этот шаг Кремля свидетельствует о дальнейшей самоизоляции России и дистанцирование от действующей системы международного права. Она становится все более опасной и непрогнозируемой. Москва выбрала модель поведения времен "холодной войны", и цивилизованный мир должен еще раз провести ее по этому пути с соответствующим результатом ", - добавила она