Выход РФ из юрисдикции МУС косвенно свидетельствует о признании нарушений ею международного права - нардеп

"Поздравляю Российскую Федерацию с присоединением к группе авторитарных государств, в частности Бурунди и Гамбии, которые инициировали выход из юрисдикции Международного уголовного суда. Распоряжение, принятое высшим военно-политическим руководством России, несомненно, связано с вчерашним решением МУС по Крыму и вопросе по участию России в агрессии против Украины ", - отметила нардеп.

По ее словам, "выход из юрисдикции МУС является косвенным свидетельством признания нарушения международного права, военных преступлений, а также аннексии территории Украины".

"Убеждена, что это" достойная "компания, которая определяет настоящую позицию Российской Федерации в современном мире. Вместе с тем, этот шаг Кремля свидетельствует о дальнейшей самоизоляции России и дистанцирование от действующей системы международного права. Она становится все более опасной и непрогнозируемой. Москва выбрала модель поведения времен "холодной войны", и цивилизованный мир должен еще раз провести ее по этому пути с соответствующим результатом ", - добавила она