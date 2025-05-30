Військовий про ситуацію на Куп'янському напрямку: складна, але контрольована

На Куп'янському напрямку ситуація складна, але контрольована. На кожній ділянці фронту росіяни намагаються здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести штурмові дії. Про це повідомив комендант першої прикордонної комендатури бригади "Помста" Володимир Вальчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація на Куп'янському напрямку складна, але контрольована. Немає не атакованих ділянок фронту. На кожній ділянці фронту противник намагається здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести якісь штурмові дії

Він заявив, що збільшення кількості штурмових груп росіян не фіксується.

Немає збільшення кількості штурмових груп, які намагаються прорвати наші позиції. У противника йде все планово. Збільшення ми не фіксуємо

За його словами, росіяни не застосовують бронетехніку.

Щодо Куп'янського напрямку в зоні відповідальності нашого підрозділу, бронетехніку противник не застосовує. Ми всіма засобами, які в нас є намагаємося не допустити, щоб наш піхотинець побачив ту бронетехніку, вона знищується дуже далеко