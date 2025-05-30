Військовий про ситуацію на Куп'янському напрямку: складна, але контрольована
Київ • УНН
Володимир Вальчук повідомив, що ситуація на Куп'янському напрямку складна, але контрольована. росіяни намагаються накопичити сили та проводять штурмові дії малими групами піхоти, без бронетехніки.
На Куп'янському напрямку ситуація складна, але контрольована. На кожній ділянці фронту росіяни намагаються здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести штурмові дії. Про це повідомив комендант першої прикордонної комендатури бригади "Помста" Володимир Вальчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація на Куп'янському напрямку складна, але контрольована. Немає не атакованих ділянок фронту. На кожній ділянці фронту противник намагається здійснити певне накопичення своїх сил та засобів й провести якісь штурмові дії
Він заявив, що збільшення кількості штурмових груп росіян не фіксується.
Немає збільшення кількості штурмових груп, які намагаються прорвати наші позиції. У противника йде все планово. Збільшення ми не фіксуємо
За його словами, росіяни не застосовують бронетехніку.
Щодо Куп'янського напрямку в зоні відповідальності нашого підрозділу, бронетехніку противник не застосовує. Ми всіма засобами, які в нас є намагаємося не допустити, щоб наш піхотинець побачив ту бронетехніку, вона знищується дуже далеко
Він зазначив, що противник активно застосовує свої дрони - ударні та розвідувальні. Завдає вогневого ураження по українським позиціям, відповідно Сили оборони так само роблять з противником.
Тактика їх застосування, це в переважній більшості рух малих піхотних груп. По 2-3 чоловіка вони рухаються. В якомусь лісовому масиві вони намагаються накопичитися й потім здійснити ривок та атаку на наші позиції
Доповнення
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сьогодні, 30 травня повідомляв, що на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку. Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова - брехня.