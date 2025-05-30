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Военный о ситуации на Купянском направлении: сложная, но контролируемая

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Владимир Вальчук сообщил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. россияне пытаются накопить силы и проводят штурмовые действия малыми группами пехоты, без бронетехники.

Военный о ситуации на Купянском направлении: сложная, но контролируемая

На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. На каждом участке фронта россияне пытаются осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести штурмовые действия. Об этом сообщил комендант первой пограничной комендатуры бригады "Помста" Владимир Вальчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Нет не атакованных участков фронта. На каждом участке фронта противник пытается осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести какие-то штурмовые действия 

- рассказал Вальчук.

Он заявил, что увеличение количества штурмовых групп россиян не фиксируется.

Нет увеличения количества штурмовых групп, которые пытаются прорвать наши позиции. У противника идет все планово. Увеличение мы не фиксируем 

- отметил Вальчук.

По его словам, россияне не применяют бронетехнику.

Относительно Купянского направления в зоне ответственности нашего подразделения, бронетехнику противник не применяет. Мы всеми средствами, которые у нас есть, стараемся не допустить, чтобы наш пехотинец увидел ту бронетехнику, она уничтожается очень далеко 

- сказал Вальчук.

Он отметил, что противник активно применяет свои дроны - ударные и разведывательные. Наносит огневое поражение по украинским позициям, соответственно Силы обороны так же делают с противником.

Тактика их применения, это в подавляющем большинстве движение малых пехотных групп. По 2-3 человека они двигаются. В каком-то лесном массиве они пытаются накопиться и потом осуществить рывок и атаку на наши позиции 

- рассказал Вальчук.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сегодня, 30 мая сообщал, что на севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении. Все рассказы их военкоров, что они чуть ли не начали движение к Харькову - ложь.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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Украина
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