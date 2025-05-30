Военный о ситуации на Купянском направлении: сложная, но контролируемая
Киев • УНН
Владимир Вальчук сообщил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. россияне пытаются накопить силы и проводят штурмовые действия малыми группами пехоты, без бронетехники.
На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. На каждом участке фронта россияне пытаются осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести штурмовые действия. Об этом сообщил комендант первой пограничной комендатуры бригады "Помста" Владимир Вальчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Нет не атакованных участков фронта. На каждом участке фронта противник пытается осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести какие-то штурмовые действия
Он заявил, что увеличение количества штурмовых групп россиян не фиксируется.
Нет увеличения количества штурмовых групп, которые пытаются прорвать наши позиции. У противника идет все планово. Увеличение мы не фиксируем
По его словам, россияне не применяют бронетехнику.
Относительно Купянского направления в зоне ответственности нашего подразделения, бронетехнику противник не применяет. Мы всеми средствами, которые у нас есть, стараемся не допустить, чтобы наш пехотинец увидел ту бронетехнику, она уничтожается очень далеко
Он отметил, что противник активно применяет свои дроны - ударные и разведывательные. Наносит огневое поражение по украинским позициям, соответственно Силы обороны так же делают с противником.
Тактика их применения, это в подавляющем большинстве движение малых пехотных групп. По 2-3 человека они двигаются. В каком-то лесном массиве они пытаются накопиться и потом осуществить рывок и атаку на наши позиции
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сегодня, 30 мая сообщал, что на севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении. Все рассказы их военкоров, что они чуть ли не начали движение к Харькову - ложь.