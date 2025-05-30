Военный о ситуации на Купянском направлении: сложная, но контролируемая

На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая. На каждом участке фронта россияне пытаются осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести штурмовые действия. Об этом сообщил комендант первой пограничной комендатуры бригады "Помста" Владимир Вальчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Нет не атакованных участков фронта. На каждом участке фронта противник пытается осуществить определенное накопление своих сил и средств и провести какие-то штурмовые действия

Он заявил, что увеличение количества штурмовых групп россиян не фиксируется.

Нет увеличения количества штурмовых групп, которые пытаются прорвать наши позиции. У противника идет все планово. Увеличение мы не фиксируем

По его словам, россияне не применяют бронетехнику.

Относительно Купянского направления в зоне ответственности нашего подразделения, бронетехнику противник не применяет. Мы всеми средствами, которые у нас есть, стараемся не допустить, чтобы наш пехотинец увидел ту бронетехнику, она уничтожается очень далеко