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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
Ексклюзив
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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Заяви воєнкорів рф про те, що окупанти ледь не почали рух до Харкова - брехня: у РНБО роз'яснили ситуацію

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Росіяни проводять розвідку боєм малими групами на півночі Харківщини. Інформація про підготовку наступу на Харків не відповідає дійсності.

Заяви воєнкорів рф про те, що окупанти ледь не почали рух до Харкова - брехня: у РНБО роз'яснили ситуацію

Росіяни на півночі Харківщини здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Всі розповіді воєнкорів рф, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз - брехня. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

На півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку. Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз - брехня 

- написав Коваленко в Telegram.

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT29.05.25, 20:57 • 4228 переглядiв

Доповнення

Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Харків"28 травня заявляло, що інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявляв, що у Сумській області станом на ранок 30 травня ситуація залишається складною, але контрольованою. У деяких районах тривають ворожі наступальні дії, ЗСУ відбивають атаки росіян, є певна "сіра зона", у якій ведуться найбільш активні бойові дії, проводиться евакуація місцевих жителів.

Анна Мурашко

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