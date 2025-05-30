Заяви воєнкорів рф про те, що окупанти ледь не почали рух до Харкова - брехня: у РНБО роз'яснили ситуацію

Росіяни на півночі Харківщини здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Всі розповіді воєнкорів рф, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз - брехня. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

На півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку. Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз - брехня