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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

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Заявления военкоров рф о том, что оккупанты чуть ли не начали движение к Харькову - ложь: в СНБО разъяснили ситуацию

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Россияне проводят разведку боем малыми группами на севере Харьковщины. Информация о подготовке наступления на Харьков не соответствует действительности.

Заявления военкоров рф о том, что оккупанты чуть ли не начали движение к Харькову - ложь: в СНБО разъяснили ситуацию

Россияне на севере Харьковщины осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Все рассказы военкоров рф, что они чуть ли не начали движение к Харькову сейчас - ложь. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

На севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении. Все рассказы их военкоров, что они чуть ли не начали движение к Харькову сейчас - ложь 

- написал Коваленко в Telegram.

россия в этом месяце продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года – NYT29.05.25, 20:57 • 4228 просмотров

Дополнение

Оперативно-тактическая группировка (ОТУ) "Харьков" 28 мая заявляло, что информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявлял, что в Сумской области по состоянию на утро 30 мая ситуация остается сложной, но контролируемой. В некоторых районах продолжаются вражеские наступательные действия, ВСУ отбивают атаки россиян, есть определенная "серая зона", в которой ведутся наиболее активные боевые действия, проводится эвакуация местных жителей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сумская область
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