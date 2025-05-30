Заявления военкоров рф о том, что оккупанты чуть ли не начали движение к Харькову - ложь: в СНБО разъяснили ситуацию
Киев • УНН
Россияне проводят разведку боем малыми группами на севере Харьковщины. Информация о подготовке наступления на Харьков не соответствует действительности.
Россияне на севере Харьковщины осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Все рассказы военкоров рф, что они чуть ли не начали движение к Харькову сейчас - ложь. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
На севере Харьковщины россияне осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами сейчас. Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении. Все рассказы их военкоров, что они чуть ли не начали движение к Харькову сейчас - ложь
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Дополнение
Оперативно-тактическая группировка (ОТУ) "Харьков" 28 мая заявляло, что информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявлял, что в Сумской области по состоянию на утро 30 мая ситуация остается сложной, но контролируемой. В некоторых районах продолжаются вражеские наступательные действия, ВСУ отбивают атаки россиян, есть определенная "серая зона", в которой ведутся наиболее активные боевые действия, проводится эвакуация местных жителей.