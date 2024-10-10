Війська рф атакували 4 громади Чернігівщини: понад 100 "приходів" за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони та БпЛА зі скиданням вибухових пристроїв. Жертв серед місцевого населення не зафіксовано.
Російські війська за минулу добу обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівської області з артилерії, мінометів, дронами, зафіксовано понад 100 "приходів", повідомили у четвер у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Російські війська атакували чотири прикордонні громади на Чернігівщині", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Новгород-Сіверська громада: 22 приходи, скиди вибухових пристроїв з БпЛА у селі Грем’яч; Прихід FPV-дрона у селі Грем’яч; Шість приходів зі ствольної артилерії у селі Бучки; Три приходи FPV-дрона у селі Пушкарі.
- Семенівська громада: 6 приходів FPV-дронів по селу Янжулівка; Три приходи з міномета калібру 120 мм у селі Галаганівка; 19 приходів зі ствольної артилерії у селі Мхи; Два приходи зі ствольної артилерії по місту Семенівка; 10 приходів з міномета калібру 120 мм в селі Леонівка.
- Сновська громада: скид вибухового пристрою з БпЛА у селі Гута Студенецька; 11 приходів з міномета калібру 120 мм у селі Єліне; п'ять приходів з міномета калібру 120 мм у селі Хрінівка; 12 приходів з міномета калібру 120 мм у селі Гута Студенецька; Два приходи FPV-дронів у селі Гута Студенецька.
- Городнянська громада: П'ять приходів з міномета калібру 120 мм по селу Сеньківка.
Інформація про загиблих чи поранених осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко 08.10.24, 16:28 • 12008 переглядiв