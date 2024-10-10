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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф атаковали 4 громады Черниговской области: более 100 "приходов" за сутки

Войска рф атаковали 4 громады Черниговской области: более 100 "приходов" за сутки

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:59  •  5405 просмотра

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Российские войска обстреляли 4 пограничные общины Черниговской области. Использовались артиллерия, минометы, FPV-дроны и БпЛА со сбросом взрывных устройств. Жертв среди местного населения не зафиксировано.

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 4 пограничные громады Черниговской области из артиллерии, минометов, дронами, зафиксировано более 100 "приходов", сообщили в четверг в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Российские войска атаковали четыре пограничные громады на Черниговщине", - говорится в сообщении и перечислено:

  • Новгород-Северская община: 22 прихода, сбросы взрывных устройств с БпЛА в селе Гремяч; Приход FPV-дрона в селе Гремяч;-Шесть приходов из ствольной артиллерии в селе Бучки; Три прихода FPV-дрона в селе Пушкари. 
  • Семеновская громада: 6 приходов FPV-дронов по селу Янжуловка; Три прихода из миномета калибра 120 мм в селе Галагановка; 19 приходов из ствольной артиллерии в селе Мхи; Два прихода из ствольной артиллерии по городу Семеновка; 10 приходов из миномета калибра 120 мм в селе Леонивка. 
  • Сновская громада: сброс взрывного устройства с БПЛА в селе Гута Студенецкая; 11 приходов из миномета калибра 120 мм в селе Елино; пять приходов из миномета калибра 120 мм в селе Хреновка; 12 приходов из миномета калибра 120 мм в селе Гута Студенецкая; Два прихода FPV-дронов в селе Гута Студенецкая. 
  • Городнянская громада: Пять приходов из миномета калибра 120 мм по селу Сеньковка.

Информация о погибших или раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 10823 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovЧернигов