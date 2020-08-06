Відзавтра Укрзалізниця продаватиме 100% місць у частині регіональних поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Починаючи з 7 серпня Укрзалізниця розпочне продавати всі 100% місць у регіональних поїздах з 800-ю нумерацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ “Укрзалізниця”.
"Із 7 серпня 2020 року у регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської ОДА.
Нагадаємо, починаючи з 3 серпня, Укрзалізниця тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19.