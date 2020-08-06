Відзавтра Укрзалізниця продаватиме 100% місць у частині регіональних поїздів

"Із 7 серпня 2020 року у регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської ОДА.

Нагадаємо, починаючи з 3 серпня, Укрзалізниця тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19.