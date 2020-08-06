С завтрашнего дня Укрзализныця будет продавать 100% мест в части региональных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Начиная с 7 августа Укрзализныця начнет продавать все 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской ОГА.
Напомним, начиная с 3 августа, Укрзализныця временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией COVID-19.