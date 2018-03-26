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Видворення російських дипломатів зміцнить українську безпеку – Порошенко

Видворення російських дипломатів зміцнить українську безпеку – Порошенко

Київ • УНН

 • 8494 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Видворення з території України російських дипломатів зміцнить українську безпеку. Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до українців, передає УНН.

"Видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля 5 колони з дестабілізації ситуації в Україні. Наші дипломатичні стосунки в Україні де-факто замороженні, давно немає послів і дипломатична присутність зведення майже до нуля, того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників РФ", - заявив Порошенко.

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Нагадаємо, у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.

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