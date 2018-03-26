Выдворение российских дипломатов укрепит украинскую безопасность - Порошенко

"Выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия 5 колонны по дестабилизации ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения в Украине де-факто заморожены, давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти до нуля, того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложников РФ", - заявил Порошенко.

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Напомним, в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.