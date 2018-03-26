Выдворение российских дипломатов укрепит украинскую безопасность - Порошенко

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 39104 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61840 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100011 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107679 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115772 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121364 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132597 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148049 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193656 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выдворение российских дипломатов укрепит украинскую безопасность - Порошенко

Выдворение российских дипломатов укрепит украинскую безопасность - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Выдворение с территории Украины российских дипломатов укрепит украинскую безопасность. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинцам, передает УНН.

"Выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия 5 колонны по дестабилизации ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения в Украине де-факто заморожены, давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти до нуля, того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложников РФ", - заявил Порошенко.

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Напомним, в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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