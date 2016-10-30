Відвідувач вчинив стрілянину у фаст-фуді в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Відвідувач вчинив стрілянину в ресторані мережі фаст-фуду Burger King в Санкт-Петербурзі. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Фонтанку".
Так, ніч на неділю, 30 жовтня, в закладі, розташованому на Невському проспекті, стався конфлікт. В ході з’ясування відносин чоловік з рудою бородою поранив з травматичного пістолета двох опонентів. Після цього він зник з місця події.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що в ресторані швидкого обслуговування відвідувачі влаштували бійку, потім вони вийшли на вулицю, де і сталася стрілянина.
"Швидка" доставила постраждалих у Маріїнську лікарню. За фактом інциденту проводиться перевірка.